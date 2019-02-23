، "كتابات العدل المتنقلة" تصل الأحساء .. والجبيل قريباً ،

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أطلقت وزارة العدل، الأسبوع المنصرم، خدمة كتابات العدل المتنقلة في مدينة الأحساء، وينتظر أن تنطلق الخدمة في مدينة الجبيل قريباً.
وتستهدف الخدمة المستفيدين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.
ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصل إليهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.
وكانت الوزارة قد أطلقت الخدمة في وقت سابق في مدن المملكة "الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط"، وكذلك لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، وحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.
وتُقدّر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بـ 22739 خدمة في عموم مناطق المملكة.
تأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويمكن للمستفيدين التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد 920025888، أو البريد الإلكتروني [email protected]
"كتابات العدل المتنقلة" تصل الأحساء .. والجبيل قريباًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-23
أطلقت وزارة العدل، الأسبوع المنصرم، خدمة كتابات العدل المتنقلة في مدينة الأحساء، وينتظر أن تنطلق الخدمة في مدينة الجبيل قريباً.
وتستهدف الخدمة المستفيدين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.
ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصل إليهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.
وكانت الوزارة قد أطلقت الخدمة في وقت سابق في مدن المملكة "الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط"، وكذلك لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، وحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.
وتُقدّر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بـ 22739 خدمة في عموم مناطق المملكة.
تأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويمكن للمستفيدين التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد 920025888، أو البريد الإلكتروني [email protected]
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
01:40 PM
تستهدف خدمة ذوي الإعاقات وكبار السن والمنوّمين
أطلقت وزارة العدل، الأسبوع المنصرم، خدمة كتابات العدل المتنقلة في مدينة الأحساء، وينتظر أن تنطلق الخدمة في مدينة الجبيل قريباً.
وتستهدف الخدمة المستفيدين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى كتابات العدل، من ذوي الإعاقات وكبار السن والموقوفين في دور الملاحظة ونزلاء المستشفيات؛ حيث تقوم كتابات العدل المتنقلة بخدمتهم في أماكنهم مجاناً، دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.
ويمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق وزارة العدل الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصل إليهم كاتب العدل حيثما كانوا، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم من وزارة العدل لدى الجهة التي يقيمون فيها.
وكانت الوزارة قد أطلقت الخدمة في وقت سابق في مدن المملكة "الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط"، وكذلك لمنسوبي القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، وحجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم.
وتُقدّر إحصاءات الخدمات التي قُدّمت من خلال كتابات العدل المتنقلة منذ إطلاقها بـ 22739 خدمة في عموم مناطق المملكة.
تأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية، وتسهيل حاجات المستفيدين؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويمكن للمستفيدين التواصل مع إدارة كتابات العدل المتنقلة عن طريق الرقم الموحد 920025888، أو البريد الإلكتروني [email protected]
، "كتابات العدل المتنقلة" تصل الأحساء .. والجبيل قريباً ،
المصدر : الخليج 365
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