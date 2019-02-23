عطل عالمي يصيب فيسبوك وبلد عربي وحيد تضرر

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تعرض موقع “فيسبوك” في عدد من دول العالم إلى عطل مفاجئ، اليوم، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى حساباتهم وأحيانًا إلى الموقع ككل.
وأبلغ مستخدمو الموقع عن مشاكل واجهتهم عند محاولة الوصول إلى حساباتهم، في عدة مناطق هي الولايات المتحدة ودول في أمريكا الجنوبية وتونس وبعض دول أوروبا، بحسب “سكاي نيوز”.
وأوضح المستخدمون أنهم واجهوا “صفحات فارغة” عندما حاولوا الدخول إلى حساباتهم..، وبقيت الصفحة “بيضاء” دون أي من محتويات الموقع، وبدأت الشكاوى بالتدفق حول العطل صباح الجمعة بتوقيت نيويورك، فيما أظهرت مواقع مختصة أن المناطق الأكثر تضررًا هي مدن الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، وبلجيكا وهولندا وجمهورية التشيك وتشيلي والبرازيل وتونس.
وجاءت 50% من الشكاوى لتؤكد أن المستخدمين واجهوا صفحات “فارغة” عند محاولة دخول الموقع، بينما قال ثلث المشتكين: إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم.
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