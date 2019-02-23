وظائف شاغرة لدى شركة معادن بالرياض ورأس الخير

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ورأس الخير. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . فني مختبر. . مهندس الثاني- تخطيط الإنتاج. . مشرف مناوب إدارة عمليات الغاز. . مدير- الصيانة. . فني صيانة كهربائية. . محلل أول مالي. . مدير- العمليات والمورد. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2019م. وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول من (هنا)



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