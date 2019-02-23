ولي العهد يوجه برقية شكر للرئيس الصيني

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ برقية شكر إلى الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين.

وجاء في نص البرقية:

فخامة السيد/ شي جين بينغ

رئيس جمهورية الصين الشعبية

تحية طيبة..

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيدًا بالمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم، ومؤكدًا الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة بين بلدينا الصديقين، والدفع بها في مسار العلاقات الاستراتيجية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم.

متمنيًا لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.

كما بعث ولي العهد، برقية شكر إلى السيد هان تشنج نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين.

وجاء نص البرقية على النحو التالي:

معالي السيد/ هان تشنج

نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس الجانب الصيني في اللجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى

تحية طيبة..

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق، أن أعرب لمعاليكم عن بالغ شكري وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أثبتت المباحثات التي عقدتها مع معاليكم في إطار اللجنة السعودية الصينية الرفيعة المستوى؛ عمق العلاقات المشتركة بين بلدينا، والرغبة الجادة في تعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، والدفع بها في مسار العلاقات الاستراتيجية، في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وفخامة الرئيس شي جين بينج، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

متمنيًا لمعاليكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.