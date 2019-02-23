انت الان تتابع تفاصيل خبر الحكم على سعودية بالسجن والجلد بتهمة تهريب "الكبتاجون" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 12:46 مساءً - قضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في السعودية بسجن امرأة وجلدها بتهمة "تهريب 20 ألف حبة كبتاجون مخدرة"، من منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت.

ويقضي الحكم الذي أصدرته محكمة الدمام، بسجن مواطنة سعودية في العقد الثالث من عمرها، 15 عاماً، وجلدها 500 مرة مفرقة على 10 دفعات؛ كل واحدة 50 جلدة، وفق ما ذكرته صحيفة "سبق" المحلية.

وذكرت الصحيفة أن المواطنة السعودية اعترفت أمام القضاة بتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بعد أن ابتزها شخص يقيم في الكويت بنشر صورها إذا لم ترضخ لمطالبه، مقابل مبلغ 30 ألف ريال إذا هي نجحت في تهريب الكمية.

وكانت المحكمة رفضت طلب المدعي العام تطبيق حد الحرابة على المدعى عليها، لعدم تحقق ما يُعتبر من شروط في القضية، وحكمت عليها بالحد الأدنى، وهو السجن 15 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة.

و"الكبتاجون" أو "مخدر الفينيثايلين" هو أحد مشتقات مادة الأمفيتامين، وهي مادة كيميائية منشطة، حيث إنها تُبقي الإنسان مستيقظاً فترات طويلة دون حاجته إلى النوم.