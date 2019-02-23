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شكرا لقرائتكم ضاحي خلفان: الأمير محمد بن سلمان يبني جسورًا.. وتنظيم الحمدين مقهورًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم السبت، من تركيز إعلام الحمدين على تشويه صورة المملكة، من خلال ترويج الشائعات وتزييف الحقائق.
وتساءل خلفان قائلاً: ”أريد أفهم ليش قطر حكومة، وليس شعباً، تريد تشويه كل شيء سعودي وتسيء لسمعته”.
وأضاف، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “للأسف الشديد إن الإنسان ليستغرب من هذه الروح الشيطانية المتأصلة في تنظيم الحمدين”.
وتابع: “زيارة الأمير محمد بن سلمان لن تكون إلا ناجحة بكل المقاييس، الرجل يبني جسوراً، وتنظيم الحمدين مقهوراً”.
واستطرد قائلاً: “وش لكم يا تنظيم الحمدين في محمد بن سلمان وين راح وين جاء…موتوا قهراً”، متسائلاً في استنكار: “ما هي مصلحة قطر في تشويه سمعة بلاد الحرمين إعلامياً…الله يغربلهم من مخبل”.
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