شكرا لقرائتكم عصابة السطو على عملاء البنوك بالأسلحة البيضاء في قبضة شرطة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة من ثلاثة أشخاص امتهنت تهديد المارة وعملاء البنوك وسلب أموالهم تحت تهديد السلاح.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسيتين الأثيوبية والإريترية، بالعقد الرابع من العمر، وذلك عند شروعهم في سلب أحد الأشخاص، باستخدام سلاح أبيض (ساطور)، بعد خروجه من أحد الفروع البنكية بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض، وضُبطت بحوزتهم مركبتان تم تغيير معالم إحداهما ولوحاتها لتضليل الجهات الأمنية. وباستجوابهم اقروا بارتكاب جرائم سلب أخرى بمتابعة وترصد عملاء البنوك بعد خروجهم منها وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.



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