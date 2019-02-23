شكرا لقرائتكم فيديو جرافيك “المواطن”.. الأمير محمد بن سلمان يزور العبدالكريم.. الإنسانية شيم الكبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ضرب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مثلاً في الإنسانية بزيارته الكريمة لرئيس تحرير الرياض الزميل الاستاذ فهد العبدالكريم الذي تعرض لوعكة صحية في الصين، مؤكداً أن الإنسانية من شيم الكبار.

وكان العبدلكريم قد تعرض لوعكة صحية أثناء مشاركته مع الوفد المرافق لولي العهد خلال جولته الآسيوية، أُدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج في بكين.

وفور علم ولي العهد بعد لقائه بالرئيس الصيني بالأمر، توجه إلى المستشفى للاطمئنان على الزميل العبدالكريم، بل ووجه بنقله بالإخلاء الطبي للعلاج في الرياض .



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