شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بولندي يعرض مؤلَّفاً عن «نجد» لكاتب أوروبي قبل 200 عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشف الباحث البولندي السيد «بارت فالوس» اهتمامه حالياً بكتاب ركّز على الخيل العربية في منطقة الخليج قبل أكثر من 200 عام، لافتاً إلى أن الكتاب يعود لكاتب اسمه «الكونت فاتسواف سيفيرين جافوسكي» وكتبه خلال رحلته إلى المنطقة العربية وتحديداً منطقة «نجد» لاختيار أفضل الخيول آنذاك، ويتم عرضه حاليا خلال مهرجان الشرقية للخيل الأصيلة وتحديداً في «مرسم منيفة».

وقال بارت فالوس، المهتم بنشر وطباعة المميز والفريد من مختلف العلوم والكتب الأصلية، خلال مشاركته في مهرجان الشرقية للخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية، الذي يقام في معارض الظهران، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، إن تركيزه على منطقة الخليج بشكل خاص والاهتمام الحالي بكتاب «جافوسكي» الذي دوّن قبل نحو 200 عام مضت، ويتم عرض نسخة طبق الأصل لمخطوطته الأصلية المحتفظ بها في المتحف البولندي.

وأشار فالوس إلى أن الكاتب قدم إلى الدول العربية للبحث عن الخيول العربية الأصيلة وذلك بعد تناقص تعداد الخيول في أوروبا بنسبة 70% نتيجة قتلها أثناء حروب نابليون بونابرات في أوروبا ومع روسيا، فكانت مهمة جافوسكي جلب الخيول من الدول العربية لإعادة تكوينها، حيث كان عالماً يتحدث سبع لغات منها العربية، وعند مجيئه بدأ السفر والتنقل في دول الخليج لاختيار أفضل الخيول لإعادة التصدير، فعاش وسط سكان البادية لمدة عامين داخل خيامهم وارتدى ملابسهم.

وتحدث عن مشاركته بأنها الأولى له في المملكة العربية السعودية، والثانية على مستوى الخليج بعد أبوظبي، مبيناً أن سبب تركيزه على المشاركة في دول الخليج هو حديث الكتاب عن ثقافة المنطقة وعادات الناس فيها، إضافة إلى نقل الكثير من أسماء البدو وقبائلهم في الكتاب.

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