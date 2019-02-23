الشرقية.. السجن 15 عاماً على امرأة هرّبت حبوب الكبتاجون عبر بنطلون جينز

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أيَّدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية أخيراً حُكماً، أصدرته محكمة الدمام، على امرأة بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، وخمسمائة جلدة مفرقة على عشرة دفعات، كل دفعة بعدد خمسين جلدة؛ وذلك لقاء قيامها بتهريب 20 ألف حبة كبتاجون المخدرة عبر منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت.

وفي التفاصيل، أشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن المواطنة في العقد الثالث من العمر، وأقرت واعترفت أمام القضاة بتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بعد ابتزازها من شخص يقيم بدولة الكويت بنشر صورها إذا لم ترضخ لمطالبه بتهريب كمية الحبوب المخدرة عبر بنطلون جينز ترتديه أثناء مرورها بالعاملات بالمنفذ الجمركي، كما أقرت بأنها ستتقاضى مبلغ 30 ألف ريال إذا نجحت في تهريب الكمية.

وبيَّنت المعلومات أن المحكمة رفضت طلب المدعي العام الذي طالب بحد الحرابة على المدَّعى عليها؛ وذلك لعدم تحقق ما يعتبر من شروط الحرابة بالقضية، وحكم عليها بالحد الأدنى بقضية التهريب وهو السجن لمدة 15 عاماً، والمنع من السفر بمدة مماثلة.