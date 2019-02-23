“الآن” رابط استعلام نتائج الأمن العام 1440 | أسماء المقبولين مبدئيا بوظائف الأمن العام...

نتائج قبول الأمن العام 1440، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج الأمن العام 1440 برتبة جندي، وذلك بعد فترة من الانتظار قضاها عدد كبير من المتقدمين على الوظائف، حيث قام الكثير من المتقدمين بالتسجيل في وظائف الأمن العام، والتي تم الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي، وقد حددت مديرية الأمن العام اليوم الخميس الموافق 21-2-2019 موعداً للإعلان عن النتائج عبر بوابة أبشر للتوظيف.

نتائج الأمن العام 1440

بدا الكثير من المتقدين في التعرف على نتائج قبول الأمن العام برتبة جندي عبر بوابة أبشر للتوظيف، وذلك بعدما تم الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً بوظائف الأمن العام 1440 منذ قليل، وقد طالبت الإدارة العامة للقبول المركزي كافة المقبولين بالحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً في الوقت والمكان المحدد لكل طالب مع إحضار المستندات المطلوبة، هي:

إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.

صورة من كرت العائلة (للمتزوج).

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها.

صورة من اختبار القدرات العامة.

عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس.

إحضار ملف علاق بلاستيك مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

حلاقة الرأس رقم (1).

بوابة أبشر للتوظيف

يمكن الآن لجميع المتقدمين التعرف على نتائج قبولات الأمن العام 1440 جندي عبر بوابة أبشر للتوظيف من خلال الرابط المباشر للاستعلام عن النتائج.

رابط استعلام نتائج المقبولين بالأمن العام

وتتمني أسرة موقع عرب نيوز التوفيق لكافة المتقدمين، كما يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال في حال وجود مشكلة في الحصول على النتائج.