مهرجان تمور الجوف يكتب التاريخ بـ90 صنفًا تتم زراعتها بالمنطقة

وثق مزارعو منطقة الجوف أصناف التمور قديمًا وحديثًا، في مهرجان تمور الجوف، والتي وصل عددها إلى أكثر من 90 صنفًا، منها أصناف قديمة مشهورة وغير مشهورة، وأصناف حديثة وجميعها تغرس في منطقة الجوف .

وأوضح فايز عودة المحيسن أن ترتيب الأصناف كان بحسب الأقدمية بالعمر الزمني حتى العهد الحديث؛ حيث بلغ عدد أصناف النخيل القديمة المشهورة بمنطقة الجوف 28 صنفًا؛ وهي: حلوة الجوف والحسينية والهجرية وبويضاء خذماء وشقراء فقه والمسيحية والمرعية وقسبة فقه وقسبة السعدون وقسبة مفرج والخضيرية وصفراء السياطية ونبتة عامر وحمراء رشود وحمراء عقيل وقسبة المدق والحيزا وصفراء سليمان والهقيشية وبكر الدبس وصور الفاقع وفصيمة العصري وقسبة الأوبيران والصور الأملس وصفراء الحيط وبويضاء سكاكا وصفراء الشغيلات وحمراء رشود.

وبلغ عدد أصناف النخيل الحديثة في منطقة الجوف 17 صنفًا؛ وهي: نبتة عواد والثامرية و نبتة ملفي وقسبة العويش وصفراء التليعان ونبتة السلطان ونبتة عايد والعرفجية وخضيري موسى وقسبة قاعد ونبتة خليف ونبتة متعب ونبتة قاعد وسبلا الحميد والشيخة والغيثية ونبتة عاصم .

فيما بلغ عدد الأصناف القديمة غير المشهورة في منطقة الجوف 48 صنفًا، منها حمراء سرور ونصيرية والبلهودية وقسبة غثوان وقسبة عروج ومسكت والسليمية وسيفيه وميخار المحيسن وحمراء هديب .

وشارك في رصد أصناف النخيل بمنطقة الجوف فايز عودة المحيسن والمهندس عواد ملفي الحسن وعبدالله عطالله الزارع ومتعب أحمد الهديب وسليمان حمدان الزارع وأحمد فالح الجلال والمهندس صبحي مقاط الجوير والدكتور بسام فارس العويش وأحمد ثامر المحيسن .

وقدم فريق الرصد شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الجوف ومحافظ دومة الجندل ورئيس البلدية؛ لحرصهم على دعم مهرجان تمور الجوف وجميع المزارعين .

وافتتح أمير المنطقة مهرجان تمور الجوف السادس، قبل أيام، تحت شعار «ربيع الجوف بحلوتها»، وذلك بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، بحضور الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة.

وأعلن أمير الجوف صدور توجيهاته لأمانة المنطقة بتخصيص عشرة مواقع لإقامة مصانع للتمور ومشتقاتها، موزعة بواقع خمسة في مدينة سكاكا وخمسة في محافظة دومة الجندل، لما للنخلة من مكانة كبيرة في الإسلام، ومكانةً مرموقة بين المحاصيل الزراعيَّة في المنطقة، قائلًا: «تستحق هذا الاحتفاء، ونسعى من خلال هذه المهرجانات للتسويق لمنتجات المزارعين التي تميزت بها المنطقة».

ونوه أمير الجوف بالنجاح الذي تحقق في مهرجان التمور السادس بتكاتف الجميع من المواطنين والجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه جامعة الجوف في إعداد الدراسات والبحوث عن النخلة، وما يصاحب مراحل نموها وإنتاجها من مشكلات ومعوقات.