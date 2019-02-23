، العامودي عن اتفاقية النقل البحري مع الصين: تؤسّس لصناعة بناء السفن ،

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قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي: إن اتفاقية التعاون في النقل البحري بين المملكة والصين تهدف إلى تعزيز صناعة النقل البحري وتطويره بين البلدين، وتسهيل وتنمية حركة مرور السفن التجارية بينهما لأغراض نقل المسافرين، وكذلك البضائع التجارية، إلى جانب تشجيع التبادل التجاري، وترسيخ أواصر الصداقة والتعاون الفني وتبادل المعرفة والخبرات.
وأوضح في تصريح بهذه المناسبة أن الاتفاقية تشجّع الدراسات البحرية والتدريب البحري المتخصص بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية السعودية، ورفع سقف تبادل الاتصالات، وتعزّز نقل التقنية بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكلا البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة تقنيات النقل البحري وتطويرها، وتعزيز فُرص الاستدامة إلى تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها، وتشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية والمعاهد البحرية المشتركة فيما بينهما.
وأشاد الوزير بالأثر الإيجابي الكبير لجولة سمو ولي العهد الآسيوية في تعزيز وفتح آفاقٍ من الفرص الهائلة للمملكة، خصوصًا تلك المرتبطة بالنقل، وبما يدعم تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
العامودي عن اتفاقية النقل البحري مع الصين: تؤسّس لصناعة بناء السفنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-23
قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي: إن اتفاقية التعاون في النقل البحري بين المملكة والصين تهدف إلى تعزيز صناعة النقل البحري وتطويره بين البلدين، وتسهيل وتنمية حركة مرور السفن التجارية بينهما لأغراض نقل المسافرين، وكذلك البضائع التجارية، إلى جانب تشجيع التبادل التجاري، وترسيخ أواصر الصداقة والتعاون الفني وتبادل المعرفة والخبرات.
وأوضح في تصريح بهذه المناسبة أن الاتفاقية تشجّع الدراسات البحرية والتدريب البحري المتخصص بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية السعودية، ورفع سقف تبادل الاتصالات، وتعزّز نقل التقنية بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكلا البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة تقنيات النقل البحري وتطويرها، وتعزيز فُرص الاستدامة إلى تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها، وتشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية والمعاهد البحرية المشتركة فيما بينهما.
وأشاد الوزير بالأثر الإيجابي الكبير لجولة سمو ولي العهد الآسيوية في تعزيز وفتح آفاقٍ من الفرص الهائلة للمملكة، خصوصًا تلك المرتبطة بالنقل، وبما يدعم تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
10:20 AM
أشاد بالأثر الإيجابي الكبير لجولة ولي العهد في فتح آفاق من الفرص الهائلة
قال وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي: إن اتفاقية التعاون في النقل البحري بين المملكة والصين تهدف إلى تعزيز صناعة النقل البحري وتطويره بين البلدين، وتسهيل وتنمية حركة مرور السفن التجارية بينهما لأغراض نقل المسافرين، وكذلك البضائع التجارية، إلى جانب تشجيع التبادل التجاري، وترسيخ أواصر الصداقة والتعاون الفني وتبادل المعرفة والخبرات.
وأوضح في تصريح بهذه المناسبة أن الاتفاقية تشجّع الدراسات البحرية والتدريب البحري المتخصص بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية السعودية، ورفع سقف تبادل الاتصالات، وتعزّز نقل التقنية بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكلا البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة تقنيات النقل البحري وتطويرها، وتعزيز فُرص الاستدامة إلى تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها، وتشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية والمعاهد البحرية المشتركة فيما بينهما.
وأشاد الوزير بالأثر الإيجابي الكبير لجولة سمو ولي العهد الآسيوية في تعزيز وفتح آفاقٍ من الفرص الهائلة للمملكة، خصوصًا تلك المرتبطة بالنقل، وبما يدعم تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
، العامودي عن اتفاقية النقل البحري مع الصين: تؤسّس لصناعة بناء السفن ،
المصدر : الخليج 365
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