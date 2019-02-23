، خالد بن سلمان يلتقي مصابي "ميدان الشرف": هنيئًا لكم يا حماة الوطن! ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يتلقّون العلاج في أمريكا ومن منطلق توجيهات القيادة بخدمة "البواسل"

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، عددًا من المصابين في ميدان الشرف ممن يتلقّون العلاج في أمريكا.

وقال الأمير خالد مغردًا على "تويتر" صباح السبت: من منطلق توجيهات القيادة بخدمة جنودنا البواسل تشرفت بلقاء إخواني الأبطال المصابين في ميدان الشرف دفاعًا عن الوطن، ممن يتلقون العلاج في الولايات المتحدة. هنيئًا لكم هذا الشرف العظيم يا حماة الوطن! أسأل الله النصر المؤزر لجنودنا بكل الجبهات، وأن يرحم شهداءنا ويشفي مصابينا عاجلًا غير آجل.