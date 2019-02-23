، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة تسبق برياح تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية ونجران ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية، ومرتفعات عسير، جازان، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة تسبق برياح تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية ونجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-23
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية، ومرتفعات عسير، جازان، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
10:16 AM
تشمل الحدود الشمالية ومرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية، ومرتفعات عسير، جازان، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة تسبق برياح تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية ونجران ،
المصدر : الخليج 365
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