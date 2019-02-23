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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، فيما يلي نصها:
فخامة السيد / شي جين بينغ
رئيس جمهورية الصين الشعبية
تحية طيبة:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
مشيداً بالمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم، ومؤكداً الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة بين بلدينا الصديقين والدفع بها في مسار العلاقات الإستراتيجية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم.
متمنياً لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
كما بعث ولي العهد برقية شكر مماثلة للسيد هان تشنغ؛ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، فيما يلي نصها:
معالي السيد / هان تشنغ
نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس الجانب الصيني في اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى
تحية طيبة:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لمعاليكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
لقد أثبتت المباحثات التي عقدتها مع معاليكم في إطار اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى عمق العلاقات المشتركة بين بلدينا، والرغبة الجادة في تعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، والدفع بها في مسار العلاقات الإستراتيجية، في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وفخامة الرئيس شي جين بينغ؛ بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
متمنياً لمعاليكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
إثر مغادرته بكين .. ولي العهد يبعث برقيتَي شكر لـ "شي بينغ" و"هان تشنغ"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-23
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، فيما يلي نصها:
فخامة السيد / شي جين بينغ
رئيس جمهورية الصين الشعبية
تحية طيبة:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
مشيداً بالمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم، ومؤكداً الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة بين بلدينا الصديقين والدفع بها في مسار العلاقات الإستراتيجية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم.
متمنياً لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
كما بعث ولي العهد برقية شكر مماثلة للسيد هان تشنغ؛ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، فيما يلي نصها:
معالي السيد / هان تشنغ
نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس الجانب الصيني في اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى
تحية طيبة:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لمعاليكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
لقد أثبتت المباحثات التي عقدتها مع معاليكم في إطار اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى عمق العلاقات المشتركة بين بلدينا، والرغبة الجادة في تعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، والدفع بها في مسار العلاقات الإستراتيجية، في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وفخامة الرئيس شي جين بينغ؛ بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
متمنياً لمعاليكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
23 فبراير 2019 - 18 جمادى الآخر 1440
10:14 AM
مؤكداً سموه على الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر للرئيس شي جين بينغ؛ رئيس جمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، فيما يلي نصها:
فخامة السيد / شي جين بينغ
رئيس جمهورية الصين الشعبية
تحية طيبة:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
مشيداً بالمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم، ومؤكداً الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة بين بلدينا الصديقين والدفع بها في مسار العلاقات الإستراتيجية تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم.
متمنياً لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
كما بعث ولي العهد برقية شكر مماثلة للسيد هان تشنغ؛ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، إثر مغادرته الصين، فيما يلي نصها:
معالي السيد / هان تشنغ
نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس الجانب الصيني في اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى
تحية طيبة:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لمعاليكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
لقد أثبتت المباحثات التي عقدتها مع معاليكم في إطار اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى عمق العلاقات المشتركة بين بلدينا، والرغبة الجادة في تعميقها وتعزيزها في المجالات كافة، والدفع بها في مسار العلاقات الإستراتيجية، في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وفخامة الرئيس شي جين بينغ؛ بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
متمنياً لمعاليكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق اطراد التقدم والنماء.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
، إثر مغادرته بكين .. ولي العهد يبعث برقيتَي شكر لـ "شي بينغ" و"هان تشنغ" ،
المصدر : الخليج 365
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