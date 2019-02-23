وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تطلق مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة

تم إطلاق مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وهذا من أجل إيجاد بيئة عمل جاذبة وآمنة ومستقرة للمرأة، ووضحت وزارة العمل أن المبادرة سوف تعمل على دعم تواجد المرأة في مختلف أنشطة سوق العمل، والتسهيل على منشآت القطاع الخاص في استقطابها وتمكينها.

ووضحت الوزارة أن التنظيم يناقش عدة ضوابط لعمل المرأة، من أهمها التزام صاحب العمل بتهيئة البيئة المناسبة لها، وتجنب القيام بأي عمل من شأنه الضغط على حريتها بما لا يتوافق مع نظام العمل والأنظمة المحلية، وعدم التمييز في أجور العاملات عن العاملين في العمل ذي القيمة المتساوية.

وتشمل تلك الضوابط توفير مكان مخصص ولائق ومهيأ للعاملات لأداء الصلاة واستراحة ودورات مياه خاصة، وتوفير مساحات لممارسة النساء عملهن أو كاونترات منفصلة، وتوفير الخصوصية في الأقسام النسائية لبيئة عمل مكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، وعدم تشغيل النساء في خدمة تنظيف المرافق أو الغرف وحمل الحقائب فيما يتعلق بالقطاع الإيواء السياحي، باستثناء المنشآت المخصصة للنساء فقط.