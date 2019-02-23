وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستثني وظائف مدراء المعارض من التوطين لمدة عام

صرح محمد الأطرش، مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية إنه سوف يتم استثناء وظائف مدراء المعارض في بعض منافذ البيع من برنامج التوطين، وهذا القرار سيطبق لمدة عام واحد.

ووضح الأطرش أن هذا القرار جاء من أجل إتاحة الوقت للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة والمهارة والتدرج في الوظائف قبل أن تتولي وظائف مدراء المعارض.

كما وضح أن المرحلة الثالثة من قرار التوطين تتضمن منافذ بيع الأجهزة والمعدات الطبية، وقطع غيار السيارات، والحلويات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد، وأكد أنه سيتم احتساب نسبة التوطين بحسب حجم المنشأة وعدد العاملين فيها بمعدل 70% من الوظائف للمواطنين، و30% للوافدين.

وقال الأطرش خلال جولة ميدانية رافقة فيها مدير الفرع عبد الرحمن المقبل على عدد من المحلات التجارية، أن النظام لا يسمح بوجود عامل وافد واحد فقط بمنفذ البيع دون وجود مواطن، وفي حالة مخالفة النظام سيتم تحرير مخالفة بحق المحل.