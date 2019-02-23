تعرف على شروط الحصول على تأشيرة بديلة عن التأشيرة الملغاة

وضحت اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها والتي قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بإعتمادها، في شهر ديسمبر الماضي، الشروط الخاصة بأحقية صاحب العمل في الحصول على تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة.

وقد نصت اللائحة التنفيذية فيما يخص شروط وضوابط وإجراءات الاستقدام، أنه يجوز لمن صدر له تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها وفي هذه الحالة لن يتم منح تأشيرة بديلة، وطلب تأشيرة بديلة يعد كطلب استقدام عادي وهو خاضع لشروط الموافقة على إصدار التأشيرات الواردة في برنامج نطاقات.

ووضحت الائحة التنفيذية لنظام العمل أنه من الممكن منح تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة إذا كانت قد صدرت بناءً على تأييد حكومي، ولكن بشرط أن يتم تقديم الطلب خلال 6 أشهر من إلغاء التأشيرة السابقة، ولا تقل المدة المتبقية في العقد الحكومي عن 6 أشهر، وإذا تم إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها يسترد طالب الاستقدام ما دفعه من رسوم مقابل الحصول عليها.