وزير العدل: العقود الغير مسجلة في شبكة “إيجار” ليس لها أثر قضائي

أكد الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، أن عقود الإيجار التي لم يتم تسجيلها بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، وقد تم تعميم هذا الأمر القضائي على كافة المحاكم

ووضح وزير العدل أن هذا التعميم الذي جاء وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 جمادى الأولى 1438هـ، يتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار الغير مسجل في الشبكة الإلكترونية أنه عقد صحيح منتج لآثاره الإدارية والقضائية، وشدد الصمعاني في تعميمه للمحاكم على مراعاة هذا الأمر في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ ٤ جمادى الأولى 1440 هـ.

الجدير بالذكر أن وزارتي العدل والإسكان أطلقتا العام الماضي شبكة “إيجار”، وهذه الشبكة توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، ومنها توثيق العقود، والسداد الإلكتروني، وإلزام كل الوسطاء العقاريين في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سند تنفيذي.