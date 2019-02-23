رابط حساب المواطن 1440- خطوات التسجيل وموعد صرف المقابل النقدي “حاسبة الدعم”...

من ضمن متابعتنا عن أخبار البدل النقدي لحساب المواطن، ومن الدخول على رابط حساب المواطن 1440 السعودي، فأنه يتم شهريا وفي اليوم 11 من كل شهر ميلادي نزول الدعم النقدي للشرعي للمستحقين،حيث يصرف المقابل المالي للمسجلين عبر حساب المواطن الإلكتروني، والتي أعلن عنه مصدر مسئول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عقد الوزارة مؤتمر صحفي تضع فيه سياسات البرنامج وطريقة حساب البدل النقدي للمواطن تبعا لدخل الأسرة وعدد الأفراد بها والتي يتم ذلك عبر تفعيل حاسبة الدعم بالموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

رابط حساب المواطن 1440

وقد سبق وذكر وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” عن اقترب موعد صرف الدعم المالي، والذي سيعلن آليات الصرف خلال الأسابيع المقبلة وفق ما أعلنه وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” والذي ذكر أن الهدف من حساب المواطن لتخفيف اثر سياسات التقشف على الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل في المملكة العربية السعودية.

حساب المواطن 1439

يبحث المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف المقابل النقدي للمسجلين في موقع حساب المواطن بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي اقترب صرف المقابل النقدي للذين قاموا بالتسجيل عبر رابط حساب المواطن السعودي منذ انطلاق وتفعيل التسجيل به في أواخر شهر يناير الماضي لعام 2017 – 1438 هـ، وذلك من أجل مواكبة برنامج الإصلاح (2020) التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة والتي تؤثر على المواطن محدود الدخل، حتى تنتهي برؤية (2030) التي تتبناها السعودية. برنامج حساب المواطن السعودي

وقد وردت أنباء حول جاهزية برنامج حساب المواطن للصرف خلال الفترة القادمة حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية من إنهاء كافة الاستعدادات التقنية في رابط حساب المواطن، والتي تعد من اختصاصات جهة الصرف والاستحقاقات، حيث قامت بإضافة تحديثات خلال تلك الأيام في موقع حساب المواطن السعودي في سبيل البدء بتفعيل الصرف.

برنامج حساب المواطن

من خلال رابط حساب المواطن نجد أن وزارة العمل وضعت أيقونات إضافية لتحديث برنامج حساب المواطن تعمل على حصر أعداد المسجلين، وكذلك الدفعات التي تتم للمتقدمين عبر الحساب، ومعرفة الاستحقاق للمتقدم من عدمه، والذي لا يزال باب التسجيل في موقع حساب المواطن مفتوح لم يغلق بعد حتى الآن ومتاح لجميع المواطنين السعوديين للتسجيل عبر رابط حساب المواطن الذي نقوم بوضعه وشرح طريقة التسجيل.

الرابط الإلكتروني حساب المواطن

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط إلكتروني وأعلنت عن التسجيل به منذ بداية العام الميلادي الحالي، وذلك عبر الرابط التالي: رابط حساب المواطن السعودي، ومن خلال هذا الموقع الإلكتروني يقوم المواطنين بالسعودية بتسجيل البيانات الخاصة بهم والدخول عليه لمعرفة أخبار التسجيل السابق لمن سجل قبل ذلك، بل منه يتم معرفة البدل النقدي المحدد وطريقة الصرف حين إطلاق موعد الصرف.

بالصور شرح طريقة برنامج حساب المواطن

يتم الدخول على الرابط السابق لحساب المواطن السعودي ومنه يتبع الآتي:

في حالة التسجيل لأول مرة يتم الضغط أيقونة تسجيل جديد ذات اللون الأزرق، ويتطلب ملئ خانات وهي (رقم الهوية – تاريخ الميلاد الهجري – رقم الجوال – ثم تأكيده – وضع رمز التحقق – والضغط على إقرار التعهد – ثم تسجيل واتباع باقية البيانات الشخصية حال تفعيل التسجيل) كما بالصورة التالية.

في حالة سابق التسجيل يتم الدخول من حسابي ذات الأيقونة الخضراء، ويتم كتابة البيانات الأتية: ( اسم المستخدم أو الهوية – كلمة المرور – رمز التحقق الظاهر بالصورة – ثم الضغط على دخول) وأيضا حالة نسيان الرمز السري فتوجد أيقونة يتم اتباع ما بها لإرسال الرقم السري للدخول.

ووضعت وزارة العمل أيقونة ثالثة في صفحة حساب المواطن بها شرح وإرشادات لطريقة التسجيل عبر رابط حساب المواطن، الذي شمل كافة السعوديين دون استثناء فئة أو أشخاص سواء عاملين أو عاطلين، ومازال متاح التسجيل حتى الآن لم يعلن عن موعد انتهاء للتسجيل بالبرنامج.