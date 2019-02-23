محافظة جدة تعلن عن بدء تنفيذ جسر شارع صاري مع طريق الملك فهد

قامت أمانة محافظة جدة بالبدء في تنفيذ مشروع جسر طريق “صاري ” مع طريق الملك فهد، وهذا بعد أن يتم استكمال مراحل الدراسات والتصاميم للتقاطع وإتمام اجراءات الطرح والترسية وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 93 مليون ريال، ومدة التنفيذ 18 شهر فقط.

وصرح المهندس صالح البخاري، مدير عام الطرق والمياه في الأمانة، أن هذا المشروع عبارة عن تنفيذ جسر على شارع صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد “الستين” (شرق – غرب) ويبلغ طوله 800 متر شامل المنحدرات، ويشمل أيضا مسارين في كل اتجاه للجسر الواحد بينهما مسافة 10 أمتار تفصل المنشأ الخرساني إلى جسرين.

وقال مدير عام الطرق والمياه في الأمانة، أن هذا المشروع يشمل نقل مجسم الفلك القائم وتغيير موقعه بمحاذاة الجسر، وهذا من أجل تحرير الحركة المرورية على محور صاري عند تقاطعه مع طريق الملك فهد ولفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة لمستخدمي الطريق، بالإضافة للخدمات التكميلية والمرافق.