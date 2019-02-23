السعودية اليوم / جامعة شقراء تقيم ملتقى للأمن السيبراني الاثنين القادم



شقراء 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس

تقيم جامعة شقراء مُمثلة، بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات، بعد غدٍ الاثنين، ملتقى "دور الجامعات في تعزيز مفهوم الأمن السيبراني: التحديات والرؤى و التوجهات" ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، وذلك في مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء.

وقد أوضح معالي مدير الجامعة أن هذا الحدث يأتي انطلاقًاً من أهمية تعزيز مفهوم الأمن السيبراني وحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية وبيان دور الجامعات كمؤسسات أكاديمية في ذلك، ويستهدف بشكل كبير التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية بالقطاعات ذات الأولوية وهو ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

بدورها أشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات والمشرف العام على الملتقى الدكتورة خلود بنت طلال الحساني أن الملتقى سيناقش أربعة محاور رئيسة: أهمية حماية البنية التحتية الحرجة. دور الجامعات في تنمية مجتمع المعرفة. زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني. وتبني الجامعات لبرامج البحث العلمي وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني ودعمها. مضيفةً أنه سيعقد على هامش الملتقى عدد من ورش العمل التخصصية في مجال الأمن السيبراني.

من جهتها بينت رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى أميرة المطيري أن برنامج الملتقى يأتي بمشاركة عدد من الأسماء المتميزة والمتخصصة في مجال الأمن السيبراني من مختلف الجامعات

//انتهى//

10:48ت م

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شقراء 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستقيم جامعة شقراء مُمثلة، بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات، بعد غدٍ الاثنين، ملتقى "دور الجامعات في تعزيز مفهوم الأمن السيبراني: التحديات والرؤى و التوجهات" ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، وذلك في مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء.وقد أوضح معالي مدير الجامعة أن هذا الحدث يأتي انطلاقًاً من أهمية تعزيز مفهوم الأمن السيبراني وحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية وبيان دور الجامعات كمؤسسات أكاديمية في ذلك، ويستهدف بشكل كبير التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية بالقطاعات ذات الأولوية وهو ما تضمنته رؤية المملكة 2030.بدورها أشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات والمشرف العام على الملتقى الدكتورة خلود بنت طلال الحساني أن الملتقى سيناقش أربعة محاور رئيسة: أهمية حماية البنية التحتية الحرجة. دور الجامعات في تنمية مجتمع المعرفة. زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لإدارة مخاطر الأمن السيبراني. وتبني الجامعات لبرامج البحث العلمي وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني ودعمها. مضيفةً أنه سيعقد على هامش الملتقى عدد من ورش العمل التخصصية في مجال الأمن السيبراني.من جهتها بينت رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى أميرة المطيري أن برنامج الملتقى يأتي بمشاركة عدد من الأسماء المتميزة والمتخصصة في مجال الأمن السيبراني من مختلف الجامعات السعودية ، بالإضافة لمشاركة من هيئة الأمن السيبراني ومتخصصي أمن المعلومات في شركات الاتصالات المختلفة في المملكة.//انتهى//10:48ت م0020

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