السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مدير فرع الوزارة بمكة المكرمة ومسؤولي المشروعات والصيانة بالفرع

مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمكتبه بمحافظة جدة، المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، وعدداً من المسؤولين والمستشارين ومهندسي المشروعات بالفرع، في إطار زيارته الحالية للوقوف على مشاريع الوزارة بالمنطقة والمواقيت التي تخدم ضيوف الرحمن.وفي مستهل اللقاء، أكد معاليه أن وزارة الشؤون الإسلامية، كغيرها من الجهات الحكومية الأخرى تتحمل رسالة ومسؤولية عظيمة تجاه المواطنين من جهة ومن يفد إلى بلادنا من العمّار والزوار والحجاج من جهة أخرى، مشدداً معاليه على أهمية متابعة المشاريع، وتكثيف الجولات الرقابية والتأكد من سير الأعمال لضمان إنجازها بأسرع وقت وبجودة عالية بما يضمن اكتمال خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة في ضوء توجيهات وحرص ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ على الرقي بالخدمات المقدمة للعمّار والزوار.ورفع معالي الوزير آل الشيخ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تجده وزارة الشؤون الإسلامية من دعم ومؤزارة منقطعة النظير في سبيل تحقيق رسالتها في خدمة الدعوة إلى الله والعناية بالمساجد ومنسوبيها والمواقيت، وجميع ما يخدم ضيوف الرحمن، منوهاً معاليه في ذات الصدد بتعاون الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة في إنجاح أعمال الوزارة في موسم العمرة والحج.إثر ذلك استمع معاليه الوزير آل الشيخ لمداخلات مسؤولي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الذين بدورهم أكدوا أن زيارة معاليه والوقوف على مشاريع الوزارة في المواقيت والمساجد التابعة لها سيكون له دور كبير وبارز في إنجازها بالصورة اللائقة وفيما يحقق التطلعات ويواكب رؤية المملكة "2030" في خدمة أكثر عدد من المعتمرين والحجاج.حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للمشروعات والصيانة بالوزارة المهندس أسامة بن حمد الجفال، والمدير العام للشؤون المالية خالد الدخيل، ومدير مكتب معالي الوزير بجدة خالد بن عبدالله المالكي.// انتهى //10:45ت م0019