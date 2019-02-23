

المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واس

ينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بعد غد بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي دورة بعنوان " مهارات المتحدث الإعلامي " وذلك بقاعة تدريب الوقف بالمدينة المنورة.

وتأتي الدورة التي يقدمها رئيس قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عيسى بن محمد القايدي ، ضمن سلسة دورات منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي اكتساب.

// انتهى //

09:29ت م

0013



المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بعد غد بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي دورة بعنوان " مهارات المتحدث الإعلامي " وذلك بقاعة تدريب الوقف بالمدينة المنورة.وتأتي الدورة التي يقدمها رئيس قسم الاتصال والإعلام بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عيسى بن محمد القايدي ، ضمن سلسة دورات منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي اكتساب.// انتهى //09:29ت م0013

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينظم دورة "مهارات المتحدث الإعلامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.