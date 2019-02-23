انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تخسر 80 مليون دولار على المقررات الدراسية سنوياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 09:46 صباحاً - بلغت خسائر المملكة العربية السعودية من المقررات الدراسية سنوياً ما يقارب 460 مليون ريال (122.6 مليون دولار)، في ظل إلقاء الطلاب لكتبهم في نهاية العام الدراسي.

وذكرت صحيفة عكاظ، اليوم السبت، أن وزارة التعليم تخسر أكثر من 300 مليون ریال سعودي (80 مليون دولار) على المقررات الدراسية سنوياً، حيث كشف الوزير السابق أحمد العيسى في سبتمبر الماضي أن الوزارة قد أوقفت طباعة كتب النشاط لعام 2019، ما أدى إلى انخفاض كلفة طباعة الكتب بعد توظيف التقنية، إذ كانت تصل كلفة طباعتها إلى نحو 460 مليون ریال سنوياً.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المتخصص في الطباعة والتغليف والمستثمر في السوق السعودية علي العماش أن وزارة التعليم ظلت تنفق في فترات سابقة نحو 250 إلى 300 مليون ریال سنوياً على طباعة المقررات، ولا جدوى اقتصادية من إعادة تدوير الكتب المدرسية، أو إلزام الطلاب بإرجاعها، خصوصاً أن فكرة تجديد الكتب غير عملية، لا سيما أن ما يمكن تجديده هو الغلاف ويستحيل إعادتها كما كانت، والتكلفة قد تكون أعلى من طباعتها.

وأردف العماش: "إذا رغبت وزارة التعليم في رفع كفاءة الإنفاق في قيمة الطباعة الأجدى لها طباعتها كل 3 سنوات بعكس ما هو معمول به حالياً".

وبحسب معرض "تطوير الكتاب المدرسي" لوزارة التعليم في 2018 فإن عمليات تطوير الكتب المدرسية وما مرت بها من محتوى ورقي بلغ أكثر من 700 كتاب، بعد 120 ألف عملية مراجعة و57 ألف تعديل.

وقالت المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية السعودية: إن "43 %من طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس المملكة يلقون كتبهم في نهاية العام الدراسي، مقابل 40 %لطلاب المتوسط و17 %لطلاب الثانوي، فيما أكّد 71 %من الطلاب أن ذلك لا يعني عدم رضاهم عن المعلم"، وفق الصحيفة.