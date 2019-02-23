السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة بين النيجر وليبيا وتشاد والسودان،وتم التوقيع على اللائحة التنفيذية لمركز العمليات المشتركة لتأمين الحدود المشتركة، بالإضافة إلى اتفاق الوزراء على تسمية مندوبيهم في مركز العمليات بأسرع وقت .ونقلت الصحف تحذير أهالي وعلماء ومشايخ وأئمة بمدينة مصراتة، أهالي المدينة مما تسعى إليه التيارات الوافدة بفكر الغلو والتطرف، موضحين أن هذه التيارات تريد السيطرة على مؤسسة الأوقاف بالمدينة، لإحداث الفتنة في المساجد والاعتداء عليها بالقوة.وتطرقت الصحف إلى تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، موضحة قولها إنَّ الأزمة الليبية ستكون حاضرة وبقوة في القمة العربية الأوروبية المخصصة للتعاون الاستراتيجي بمدينة شرم الشيخ، والتي ستبحث ملف الهجرة إلى دول أوروبية عبر عدة دول في منطقة الشرق الأوسط من بينها ليبيا.وعرجت الصحف على إعلان الأمم المتحدة في ليبيا، تنفيذ أول مهمة إنسانية إلى مدينة درنة منذ أكثر من 5 سنوات،موضحة قول منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، إن من أهم أهداف البعثة الإنسانية مقابلة ودعم الشركاء والعاملين في المجال الإنساني الذين يقومون بتقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياةللسكان المتضررين.// انتهى //09:17ت م0012