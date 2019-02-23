إليكم رابط قياس 1440هـ Qiyas للإستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية الوطنية

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نرصد لكم رابط قياس qiyas.sa للإستعلام عن نتائج قياس ، نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية رابط قياس qiyas 1440 من اجل الإستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية الوطنية أو من خلال السجل المدني ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن رابط من اجل الإستعلام عن نتائج قياس ” إختبار القدرات العامة ” ، و ” إختبارات القدرات ” .هذا ويعتبر نظام قياس من أهم الانظمة التعليمية في السعودية ، حيث تضع من خلالها المملكة التطوير والإصلاح العليمي ، والعمل على تحسين مستوي الطالب والمعلم السعودي ، حيث يعمل النظام على تنمية قدرات الطالب السعودي في كافة المراحل التعليمية .
المركز الوطني للقياس والتقويم
يعتبر نظام القياس والتقويم Qiyas 1440 من اهم الأنظمة والهيئات في دولة المملكة العربية السعودية ، الذي يتخصص في تقيم وتقويم العملية التعليمة في المملكة ، وقد بدأ العمل بالهيئة 19 جمادي الأول 1421 هـ .هذا ويتم من خلاله معرفة قدرات الطلاب وكفاءات المعلمين ، والوقوف على العملية التعليمة في كافة المراحل ، والعمل على تطويرها وتنميتها .
تعرف على أهداف مركز القياس والتقويم Qiyas 1440
- العمل على تطوير ورفع كفاءة وسائل القياس التربوي Qiyas 1440 في مختلف مستويات التعليم.
- العمل لكي ترتفع كفاءة كافة مؤسسات التعليم، من خلال قياس Qiyas 1440 المؤشرات التربوية والتحصيلية بالعمل.
- الاهتمام بالتعليم العالي من خلال إعداد وإدارة مقاييس واختبارات المهنية.
- العمل على جذب واستقطاب ذوي الخبرات في مجال القياس والتقويم.
- الاهتمام في اكتشاف الطلاب ذوي القدرات والإبداعات والمهارات الخاصة، من أجل العمل على رعايتهم وتطويرهم من أجل مستقبل جديد.
- السعي نحو نشر الوعي بثقافة القياس والتقويم Qiyas 1440 في مجال التعليم.
- الاهتمام نحو تقديم الخدمات التعليمية الاستشارية لمختلف مستويات التعليم في مجال القياس والتقويم.
الإستعلام عن نتائج قياس Qiyas 1440
يمكن لكافة المسجلين في موقع قياس الإستعلام عن نتائج قياس والتقويم ، والحصول على كافة النتائج والإختبارات في دولة المملكة العربية السعودية لكافة المراحل التعليمية ، ويعتبر النظام من أبرز الانظمة في السعودية ، والتي تهتم في التعليم والمعلمين والطلاب من أجل تنمية التعليم السعودي ، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة موقع نظام قياس من خلال رابط هـــــــنــــــــا