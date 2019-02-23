إليكم رابط قياس 1440هـ Qiyas للإستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية الوطنية

نرصد لكم رابط قياس qiyas.sa للإستعلام عن نتائج قياس ، نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية رابط قياس qiyas 1440 من اجل الإستعلام عن النتائج من خلال رقم الهوية الوطنية أو من خلال السجل المدني ، حيث يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن رابط من اجل الإستعلام عن نتائج قياس ” إختبار القدرات العامة ” ، و ” إختبارات القدرات ” .هذا ويعتبر نظام قياس من أهم الانظمة التعليمية في السعودية ، حيث تضع من خلالها المملكة التطوير والإصلاح العليمي ، والعمل على تحسين مستوي الطالب والمعلم السعودي ، حيث يعمل النظام على تنمية قدرات الطالب السعودي في كافة المراحل التعليمية .

المركز الوطني للقياس والتقويم

يعتبر نظام القياس والتقويم Qiyas 1440 من اهم الأنظمة والهيئات في دولة المملكة العربية السعودية ، الذي يتخصص في تقيم وتقويم العملية التعليمة في المملكة ، وقد بدأ العمل بالهيئة 19 جمادي الأول 1421 هـ .هذا ويتم من خلاله معرفة قدرات الطلاب وكفاءات المعلمين ، والوقوف على العملية التعليمة في كافة المراحل ، والعمل على تطويرها وتنميتها .

تعرف على أهداف مركز القياس والتقويم Qiyas 1440

العمل على تطوير ورفع كفاءة وسائل القياس التربوي Qiyas 1440 في مختلف مستويات التعليم. العمل لكي ترتفع كفاءة كافة مؤسسات التعليم، من خلال قياس Qiyas 1440 المؤشرات التربوية والتحصيلية بالعمل. الاهتمام بالتعليم العالي من خلال إعداد وإدارة مقاييس واختبارات المهنية. العمل على جذب واستقطاب ذوي الخبرات في مجال القياس والتقويم. الاهتمام في اكتشاف الطلاب ذوي القدرات والإبداعات والمهارات الخاصة، من أجل العمل على رعايتهم وتطويرهم من أجل مستقبل جديد. السعي نحو نشر الوعي بثقافة القياس والتقويم Qiyas 1440 في مجال التعليم. الاهتمام نحو تقديم الخدمات التعليمية الاستشارية لمختلف مستويات التعليم في مجال القياس والتقويم.

الإستعلام عن نتائج قياس Qiyas 1440

يمكن لكافة المسجلين في موقع قياس الإستعلام عن نتائج قياس والتقويم ، والحصول على كافة النتائج والإختبارات في دولة المملكة العربية السعودية لكافة المراحل التعليمية ، ويعتبر النظام من أبرز الانظمة في السعودية ، والتي تهتم في التعليم والمعلمين والطلاب من أجل تنمية التعليم السعودي ، ويمكنك عزيزي الزائر زيارة موقع نظام قياس من خلال رابط هـــــــنــــــــا