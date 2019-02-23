مقتل داعشي في كركوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كركوك أعلنت مصادر في قوات الحشد الشعبي أمس أن قوات مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية تمكنت من قتل أحد عناصر تنظيم داعش في ناحية الرشاد التابعة لمحافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد)، وأوضحت المصادر أن قتل العنصر الداعشي جاء في إطار عملية استخباراتية بحثا عن جماعات تابعة للتنظيم بناحية الرشاد بمحافظة كركوك.



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