حجز موعد تمديد الزيارة عبر بوابة نظام ابشر الجوازات السعودية

نقدم لكم متابعينا في المملكة العربية السعودية رابط وطريقة حجز موعد تمديد الزيارة، حيث تعتبر واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها وزاره الداخلية من خلال نظام ابشر الإلكتروني، ويمكن للمواطنين حجز موعد تمديد زيارة جديدة بخطوات بسيطة، هو ما سنقوم بتوضيحه أسفل هذا المقال.

حجز موعد تمديد الزيارة الأوراق المطلوبة

نرفق لكم أدناه الأوراق المطلوبة لحجز موعد تمديد الزيارة

يجب ملأ نموذج الخدمة بجميع البيانات المطلوبة بما في ذلك الاسم باللغتين العربية والإنجليزية.

حضور مقدم الطلب شخصيا أو وصيا للنساء والأبناء القصر.

جلب أصل الهوية الوطنية وصورة واضحة لها.

جلب اثنين من الصور حديثتي التصوير (ملونة وبخلفية بيضاء ومقاس 6*4).

إذا كان الطلب لأحد أفراد العائلة، يجب إحضار بطاقة العائلة الأصلية وصوره واضحة لها.

دفع رسوم جوازات السفر ومخالفات المرور، إن وجدت.

بالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 سنه، يجب عليهم الحصول علي هوية وطنية بحضور الوصي لمن هم دون سن الحادية والعشرين لأخذ موافقتهم مع مقدم الطلب.

يستثني من كانوا متزوجين أو يدرسون في الخارج.

رابط حجز موعد تمديد الزيارة

لحجز موعد تمديد الزيارة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

يرجي الدخول إلى موقع وزارة الداخلية نظام ابشر، وإدخال رقم الهوية الوطنية/ الإقامة، اختيار نوع التقويم، تاريخ الميلاد، وكتابة الرمز المرئي، والضغط على التحقق من بياناتي، ستظهر لك التفاصيل التي تريدها.