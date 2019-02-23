شركة سعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) في خطوة استثنائية في سوق العمل

في خطوة استثنائية في سوق العمل السعودية ، أطلقت شركة سعودية متخصصة في الحلول التقنية تطبيقاً يعتمد الذكاء الاصطناعي لربط الباحثين عن العمل مع أصحاب العمل والمؤسسات، لتصبح بذلك أول شركة من نوعها في السعودية. وأوضحت مصادر لـ«الخليج 365» أن التطبيق الجديد يفسح المجال لإبراز المهارات المطلوبة للوظيفة، ورصد المعايير المختلفة لاختيار الشخص المناسب للوظيفة المطلوبة في أسرع وقت ممكن، وبدقة. واعتمدت الشركة على مجموعة من المتخصصين السعوديين والأجانب من أصحاب الخبرة في التقنية وتحليل السلوك البشري.

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