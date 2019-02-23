شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين إلى مصر.. يلتقي السيسي ويحضر القمة «العربية الأوروبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيصل اليوم (السبت) إلى شرم الشيخ، وسيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ، التي تنطلق غدا (الأحد) لمدة يومين.

وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ عددا من القضايا؛ من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.

وسيحضر القمة عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.

ومن المتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول من الاتحاد.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير إيفان سركوس في القاهرة إن المناقشات ستتركز على 3 قضايا رئيسية: التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية، والتحديات الدولية، والمسائل الإقليمية.

إلى ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان حاج حسن البلقيه ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.