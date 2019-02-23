شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة السعودية.. مجلس حقوق الإنسان يبحث أوضاع 50 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دورته الأربعين في الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 22 مارس القادم، خصصت أيامه الثلاثة الأولى لرؤساء الدول والوزراء. وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان. وتناقش الدورة أكثر من 150 تقريرا تتناول تحقيقات دولية وأوضاع حقوق الإنسان في 50 دولة، إلى جانب عقد 35 حواراً تفاعلياً مع محققين دوليين ومقررين خاصين بحقوق الإنسان. وتتناول الدورة الأوضاع المقلقة في دول عدة من بينها إيران وسورية وكوريا الشمالية وميانمار وليبيا وأفغانستان وبوروندي وأوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا.

وتبحث مناقشات الدورة الأربعين لمجلس الأمم المتحدة كذلك جملة من القضايا في مقدمتها حقوق الطفل وأوضاع الأطفال خلال النزاعات المسلحة، والتمييز والتنميط وكراهية الأجانب ومكافحة الإرهاب وحقوق الأقليات، إضافة إلى أجندة الأمم المتحدة للتنمية من منظور حقوق الإنسان.