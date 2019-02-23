شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتا الصداقة البرلمانية تبحثان تعزيز التعاون البرلماني مع سفيري فنلندا والدنمارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اجتمعت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفنلندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ أمس الأول (الخميس) مع سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة آنتي روتوفيوري. ورحب آل الشيخ بسفير فنلندا مشيداً بمستوى التطور في العلاقات الثنائية في شتى المجالات، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات البرلمانية للرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، أكد سفير فنلندا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خاصة على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، لما يخدم مصالح البلدين واستعرض المجتمعون عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الدنماركية في مقر مجلس الشورى بالرياض برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله علي المنيف اجتماعاً مع سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي.

وأعرب سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة عن سعادته بزيارة مجلس الشورى، مشدداً على حرص مملكة الدنمارك على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات خاصة على المستوى البرلماني. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة ومملكة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.