10 مقطوعات موسيقية تعزفها فرقة من جيش التحرير الشعبي الصيني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بكين) في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية (بكين)، حل الضيف السعودي الكبير ولي العهد الأمير

في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية (بكين)، حل الضيف السعودي الكبير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رأس وفد بلاده في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، بينما رأس الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة الصينية هان تشنغ. وعقب ما تمخضت عنه الدورة الثالثة للجنة المشتركة، من توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي بين البلدين، واستقبال الرئيس الصيني شي جينبينغ لولي العهد، وعقده اجتماعاً مع الضيف السعودي الكبير، أقام جينبينغ لولي العهد في الصالة الذهبية، حفلة عشاء على أنغام 10 مقطوعات موسيقية قدمتها الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بقيادة المايسترو يوان وي، وتنوعت المقطوعات بين مقطوعة «على ملعب التزلج، الينابيع الجبلية، لحن بيجين، ليلة جميلة في المرج، الشمس تسطع على بلدة تشاقور غان، والشوق والحنين، الكل يغني أغنية واحدة»، كما جاءت ضمن الـ 10 مقطوعات التي عزفت 3 ألحان سعودية. وحملت قائمة الطعام المقدمة لضيوف بكين الإستراتيجيين، حساء فطائر محشية بالأسقلوب والخضروات، ولوبستر مع صلصلة الكريم، ولحم البقر المسلوق مع الفلفل، إضافة إلى البط المقلي بالزيت، والخضروات المشكلة، وشرائح لحم الضأن المسلوقة بالفجل الأبيض، وسمك مطبوخ مع صلصلة حلوة وحامضة، ومأكولات خفيفة وفواكه وآيسكريم، وقهوة وشاي. وأكد جينيبينغ أن بلاده تنظر إلى السعودية كشريك مهم للتعاون في بناء «الحزام والطريق»، لافتاً إلى حرص بلاده على بذل الجهود المشتركة مع الجانب السعودي لإثراء مقومات علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين بما يخدم الشعبين ويعزز السلام في العالم.

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