شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع الرئيس الصيني أوضاع المنطقة ومستجدات الساحة الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بكين)

استقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ أمس (الجمعة) ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وذلك بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.

وعقد ولي العهد والرئيس الصيني اجتماعا نقل في مستهله ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما أبدى الرئيس الصيني لولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الإستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد ولي العهد خلال الاجتماع فاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، إذ ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32%، مؤكدا قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً.

وعد ولي العهد الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الإستراتيجية بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030، مؤكدا الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين.

ونوه ولي العهد بعمق علاقة المملكة بالصين، مشيرا إلى أنها علاقة قديمة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين علاقة تمتد إلى آلاف السنين.

من جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في السنوات الأخيرة، مقدراً المساهمة المهمة لولي العهد في هذا الصدد، مؤكداً أن هذا سيضفي بقوة دفعة جديدة على العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيس الصيني حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، منوها بتشكيل اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط إستراتيجي حيث نجحت في إعداد حزمة من المشاريع النموذجية والريادية في المجالات الرئيسية والحيوية، كما حققت اللجنة نجاحا في اجتماعها وخرجت بالكثير من النتائج المهمة.

وقد أقام الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية مأدبة عشاء احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.