شكرا لقرائتكم خبر عن فوتشي: جائزة الأمير محمد بن سلمان تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد نائب عميد كلية اللغات الأجنبية بجامعة بكين البروفيسور فوتشي مينغ، على أهمية زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في تعزيز التعاون المشترك وترسيخ العلاقة الإستراتيجية المتميزة في مختلف المجالات، مؤكداً أنها ستحدث نقلة متقدمة في العلاقات الثنائية في المجالات الثقافية والتعليمية.

وأشاد مينغ بإطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين التي تزامنت مع الزيارة الحالية لولي العهد إلى الصين، مؤكداً أن ذلك يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الشعبين في الثقافة وفي تعميق العلاقة الثنائية وتطويرها إلى مستويات جديدة بما يخدم مصالح البلدين وأن مثل هذه المبادرات تعزز التواصل الحضاري والثقافي بين الشعبين وتقدم إسهامات في توطيد الصداقة. كما أشار إلى أهمية دور فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة بجامعة بكين في تعريف الصينيين بالثقافة السعودية من خلال فعاليات ثقافية وأنشطة مميزة.