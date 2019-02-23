السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي: متفائل بالتوصل لاتفاق تجاري مع الصين



واشنطن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض في إنه من المرجح عقد اتفاق تجاري مع الصين، مشيرًا إلى استعداده لتمديد مهلته التي تنتهي أول شهر مارس من أجل التوصل لاتفاق.

وأضاف أنه من المحتمل أن يتم التوصل لاتفاق، مبينًا أن ذلك لا يعني أنه سيحدث.

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04:04ت م

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واشنطن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واسأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.وقال في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض في إنه من المرجح عقد اتفاق تجاري مع الصين، مشيرًا إلى استعداده لتمديد مهلته التي تنتهي أول شهر مارس من أجل التوصل لاتفاق.وأضاف أنه من المحتمل أن يتم التوصل لاتفاق، مبينًا أن ذلك لا يعني أنه سيحدث.// انتهى //04:04ت م0169

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