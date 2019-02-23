شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يطلق النسخة الرابعة لمعرض الكتاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

يفتتح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، غدا (الأحد)، فعاليات النسخة الرابعة من معرض الكتاب الذي تقيمه جامعة الباحة، ويستمر لمدة 10 أيام، بمقر مبنى الإدارة في المدينة الجامعية بالعقيق.

وأكد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين، أن ما تحظى به الجامعة من دعم غير محدود من أمير الباحة في جميع برامجها، وفعالياتها العلمية والثقافية من أهم العوامل المحفزة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، التي تولي منطقة الباحة عنايتها واهتمامها.

وأشار إلى أن إقامة المعرض داخل حرم المدينة الجامعية لهذا العام سيكون له آثاره الإيجابيّة على شريحة كبيرة من الطلاب، فضلا عن أعضاء هيئة التدريس بوصفه رافدا من روافد الحركة الثقافية والعلمية بمنطقة الباحة. ولفت إلى أن إقامة المعرض في المدينة الجامعية ستمكن الزوار من المجتمع المحلي من مشاهدة ما وصلت إليه الجامعة من تطور ملموس وتقدّم ملحوظ على كافة المستويات.

من جهته، أوضح وكيل الجامعة الدكتور عبدالله مخايش أن المعرض فرصة للباحثين والمهتمين بالكتاب للاطلاع على الجديد من الإصدارات الحديثة، والإنتاج العلمي والفكري.

وبين أن معرض الكتاب سيحظى بمشاركة عدد كبير من دور النشر والجامعات والجمعيات وضيف الشرف جامعة أم القرى، كما أن المعرض سيستقبل زواره خلال فترتين صباحية ومسائية، إذ يفتح أبوابه للزوار من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا، ومن الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة التاسعة مساء.

وقال عميد شؤون المكتبات الدكتور عبدالرحمن الشرفي: «مشاركة هذا العدد المميز من دور النشر سيضفي رونقا خاصا للكتاب بالمنطقة، والمعرض بدورته الحالية تصاحبه مجموعة من الفعاليات الثقافية، إذ سيشارك به متحدثون في محاور عدة».

وأضاف: «من أبرز الأنشطة المصاحبة للمعرض إقامة دورة لطلاب وأساتذة الكليات الصحية في قواعد البيانات الرقمية تقدّمها إحدى دور النشر العالمية، إضافة إلى أن منصة توقيع الكتب بالمعرض ستشهد توقيع إصدارات جديدة عدة».