وادي الدواسر: إعادة تدوير الورق والبلاستيك

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وادي الدواسر) أنهت الوحدات الكشفية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر أخيرا، مرحلة جمع المخلفات الورقية ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 11 من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية أنهت الوحدات الكشفية في إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر أخيرا، مرحلة جمع المخلفات الورقية ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الـ 11 من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية ، تحت شعار «بيئتي مسؤوليتي»، حيث قامت بتسليمها لإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، التي ستقوم بتسليمها لإحدى الشركات المتخصصة في تدوير الورق، والاستفادة من قيمته في برامجها ومشاريعها الخيرية. وأفاد رئيس النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري، بأن تلك المرحلة ستتبعها مرحلة توعوية عن المخلفات البلاستيكية، وما تشكله تلك المخلفات من مهددات على حياة الكائنات الحية، لافتا إلى أهمية ذلك المشروع في تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية، وغرسها لدى المشاركين، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها.



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