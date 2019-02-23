شكرا لقرائتكم خبر عن «درع الجزيرة» ينطلق في الشرقية.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

ينطلق اليوم (السبت) في المنطقة الشرقية تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، بعد اكتمال وصول القوات العسكرية المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب القوات السعودية

وقال قائد المنطقة الشرقية قائد قوة الواجب المشتركة في التمرين اللواء الركن عبدالله القحطاني، إن الجميع جاهز لبدء تنفيذ التمرين مع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه سيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

من جانبه، بيّن اللواء الركن عبد العزيز البلوي أن التمرين يأتي ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة، ويهدف إلى تعزيز العلاقات، وتبادل الخبرات العسكرية، وإبراز التجانس في المجال العسكري، وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الإستراتيجية العسكرية.