شكرا لقرائتكم خبر عن 2666916 مخالفا للأنظمة في قبضة الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة حتى نهاية أمس الأول (الخميس). أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة حتى نهاية أمس الأول (الخميس). وبين تقرير الحملة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 2666916 مخالفا، منهم 2078375 مخالفا لنظام الإقامة، و407966 مخالفا لنظام العمل، و180575 مخالفا لنظام أمن الحدود، فيما تم ضبط 45022 شخصا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، 51% منهم يمنيون، و46% إثيوبيون، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1907 أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، و3403 أشخاص متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم, ولفت التقرير إلى أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1095 مواطنا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1070 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 25 سعوديا، بينما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11525 وافدا مخالفا، منهم 10132 رجلا، و1393 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 405587 مخالفا، وإحالة 365397 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 455098 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 674952 مخالفا.



كانت هذه تفاصيل خبر 2666916 مخالفا للأنظمة في قبضة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.