شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3.6 مليون معتمر وإصدار 4.1 مليون تأشيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) سجلت إحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4.116.827 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 16 جمادى الآخرة، وبلغ مجموع القادمين 3.672.648 معتمرا، فيما بلغ عدد المعتمرين المتواجدين في المملكة 439.785 معتمرا، منهم 302.263 بمكة المكرمة، و137.522 في المدينة المنورة، وسجلت مغادرة 3.232.863 معتمرا، وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين 3 وسائل نقل؛ إذ وصل عبر المنافذ الجوية 3.266.663 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 374.915، بينما سجل وصول 31.070 معتمرا عبر المنافذ البحرية. وجاءت أكثر الجنسيات قدوما باكستان بـ 910.028 معتمراً، تليها إندونيسيا 596.970، ثم الهند 391.087، اليمن 200.239، وماليزيا 193.364معتمرا. وتأتي بعدها مصر 189.496، تركيا 158.403، الجزائر 127.563، الأردن 102.234، وبنغلاديش 93.760.

سجلت إحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 4.116.827 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 16 جمادى الآخرة، وبلغ مجموع القادمين 3.672.648 معتمرا، فيما بلغ عدد المعتمرين المتواجدين في المملكة 439.785 معتمرا، منهم 302.263 بمكة المكرمة، و137.522 في المدينة المنورة، وسجلت مغادرة 3.232.863 معتمرا، وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين 3 وسائل نقل؛ إذ وصل عبر المنافذ الجوية 3.266.663 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 374.915، بينما سجل وصول 31.070 معتمرا عبر المنافذ البحرية. وجاءت أكثر الجنسيات قدوما باكستان بـ 910.028 معتمراً، تليها إندونيسيا 596.970، ثم الهند 391.087، اليمن 200.239، وماليزيا 193.364معتمرا. وتأتي بعدها مصر 189.496، تركيا 158.403، الجزائر 127.563، الأردن 102.234، وبنغلاديش 93.760.

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