شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: تدريب 60 طالباً على «مهاراتي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي تدريب 60 طالبا من طلابها على فعالية مهاراتي، التي تهدف لتثقيف وتأهيل الطلاب على كيفية التعامل مع الزائر والمعتمر.

وقد تم تنفيذ برامج وحقائب تدريبية للطلاب على مدى ثلاثة أيام في عدد من مدارس المحافظة، بحضور المدير التنفيذي للملتقى علي الحليفي ومنسق المبادرة فايز العيلي.

يذكر أن فعالية مهاراتي هي إحدى فعاليات تعليم الطائف في ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة» في دورته الثالثة.