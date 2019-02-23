شكرا لقرائتكم خبر عن 37 كلية تشارك في اللقاء العلمي لأم القرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

أنهت جامعة أم القرى مسابقة مناظرات لقاءها العلمي العاشر في أسبوعها الأول أخيرا، بعدما شاركت 37 كلية للبنين والبنات بواقع 20 كلية للطلاب، و17 كلية للطالبات، فيما تم طرح 30 موضوعا مختلفا في تخصصات اجتماعية متنوعة تناظر فيها طلاب وطالبات الكليات.

وبحسب عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو السقاف، فإن مناظرات اللقاء العلمي العاشر شهدت مشاركة 185 طالبا وطالبة كان النصيب الأكبر منها لكليات الطلاب، بعدد 100 طالب مثل كل كلية عدد 5 طلاب، وشارك من كليات البنات 85 طالبة.

وتعد المناظرات من أبرز فعاليات اللقاء العلمي لتطوير مهارات الاتصال والإقناع في القضايا ذات البعد الاجتماعي والثقافي وتبني القضايا الوطنية والدفاع عنها.

وبين الدكتور السقاف أن المناظرات شهدت منافسة ذهنية علمية لغوية تحث مهارة المناظرة التفكيرية والتحليلية والنقدية، لحشد الأدلة العقلية والمنطقية لإقناع الآخرين بقوة وجهة نظره حول موضوع المناظرة.

ونوه بأن المسابقة تهدف إلى الارتقاء بأسلوب التحدث والحوار لدى المتحاورين، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الحوار الهادف والبناء الذي ينتج المعرف ويفسح المجال لتقبل وجهة النظر الأخرى، وإطلاق القدرات الإبداعية في التعبير عن الآراء والتفاعل وحشد الأدلة لقبولها، بجانب تعزيز ثقافة احترام الرأي الآخر والبعد عن التعصب.

من جهته، أفاد وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور طلال مثنى بأن موعد إعلان نتائج الفائزين سيكون في الحفلة النهائية لأعمال الملتقى العلمي العاشر (الأحد) القادم 26 جمادى الآخرة الجاري.