السعودية اليوم / موجة ثلجية نادرة تضرب لاس فيغاس الأميركية



واشنطن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واس

تشهد مدينة لاس فيغاس الأميركية، موجة نادرة من طقس شتوي بارد، حيث تشهد هطولاً كثيفاً للثلوج لم تشهده منذ عقود.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية : إن ثلوج لاس فيغاس التي وصلت إلى 1.3 سنتيمتر مساء الأربعاء الماضي، كانت أول ثلوج يمكن قياس ارتفاعها يوم 20 فبراير منذ تسجيل الثلوج هناك رقماً قياسياً عام 1937.

وقال خبراء الأرصاد: إن تراكم الثلوج سيصل إلى 3 إنشات اليوم الجمعة على الضواحي الغربية والجنوبية للمدينة، لكن الأمطار يمكن أن تقلل من التراكم.

// انتهى //

22:13ت م

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واشنطن 17 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 22 فبراير 2019 م واستشهد مدينة لاس فيغاس الأميركية، موجة نادرة من طقس شتوي بارد، حيث تشهد هطولاً كثيفاً للثلوج لم تشهده منذ عقود.وقالت هيئة الأرصاد الوطنية : إن ثلوج لاس فيغاس التي وصلت إلى 1.3 سنتيمتر مساء الأربعاء الماضي، كانت أول ثلوج يمكن قياس ارتفاعها يوم 20 فبراير منذ تسجيل الثلوج هناك رقماً قياسياً عام 1937.وقال خبراء الأرصاد: إن تراكم الثلوج سيصل إلى 3 إنشات اليوم الجمعة على الضواحي الغربية والجنوبية للمدينة، لكن الأمطار يمكن أن تقلل من التراكم.// انتهى //22:13ت م0146

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