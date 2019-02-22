شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازية بقرية الدغيبجة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الدفاع المدني بمحافظة الحائط في منطقة حائل من إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 20 مترا بقرية الدغيبجة دون إصابته بأذى ولله الحمد. وتلقي الدفاع المدني، اليوم، بلاغًا عن سقوط طفل في بئر ارتوازية، بقرية الدغيبجة، وتوجهت القوات على الفور إلى مكان الحادث، وتمكنت من إنقاذ الطفل وإخراجه بسلام دون أن يصيبه أذى.



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