شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمرتادي طريق «الهدا- الشفا» بسبب الضباب والان نبدء بالتفاصيل

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية، بوزارة الداخلية، من تدني الرؤية الأفقية بسبب تكوّن الضباب على أجزاء من محافظة الطائف «الهدا- الشفا». وأهاب المركز بالجميع أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطريق، واتباع تعليمات السلامة المرورية.



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