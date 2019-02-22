شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: زيارة الأمير محمد بن سلمان ستدفع العلاقات مع الصين إلى آفاق أوسع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير المملكة لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن شراكة المملكة مع الصين أثمرت عن نتائج إيجابية للدولتين خلال العقد الماضي.

وتابع خالد بن سلمان أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين تأكيد على أهمية العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع.

وشهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، اليوم الجمعة، التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرات تفاهم ومشروعات استثمار وتعاون ثنائي بين البلدين.

ويزور الأمير محمد بن سلمان الصين ضمن جولته الآسيوية التي أستهلها بزيارة إلى باكستان، ثم الهند، ووصل صباح أمس الخميس إلى الصين.



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