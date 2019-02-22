شكرا لقرائتكم عمل الطائف يُنهي معاناة عامل ينام في العراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أنهى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكتب عمل الطائف، معاناة عامل ينام في العراء.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تم إلزام شركة المقاولات التي يعمل بها العامل بتوفير مسكن مناسب له.

وبينت صور تدخل العمل ومباشرة حالة العامل، وإنهاء معاناته وسط الطقس البارد والأمطار والأتربة التي تتعرض لها المملكة.



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